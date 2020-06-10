"الملاكي" المستوردة ترتفع بنسبة 60.7%.. والمحلي ينخفض 0.7% ببداية 2020

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تقرير الشهر الرابع من العام الجاري، الذي يوضح انخفاض وارتفاع مبيعات السيارات (المحلية والمستوردة)، خلال فترة الـ4 أشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بنفس المدة من عام 2019.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات (الملاكي الستوردة) خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري 2020 بنسبة 60.7%، بمبيعات وصلت إلى 30699 سيارة، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 19098 سيارة.

وحسب التقرير، انخفضت مبيعات السيارات (الملاكي المحلية) خلال الـ4 اشهر الأولى من عام 2020، بنسبة 7% بمبيعات وصلت إلى 12164 سيارة، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019، بمبيعات وصلت إلى 12251 سيارة.