كيف تحصل على ترخيص علامة الجودة بكل فخر صنع في مصر؟

نشرت وزارة التجارة والصناعة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على علامة الجودة، بكل فخر صنع في مصر.

إجراءت منح علامة بكل فخر صنع في مصر

المستندات المطلوبة:

- طلب الالتحاق مرفق به صورة من السجل الصناعي.

- رخصة تصنيع سارية.

- صورة من شهادات الجودة المعتمدة وسارية.

فإذا كان الشركة حصلت على شهادات جودة معتمدة وسارية، فيقوم المسئولون بمركز تحديث الصناعة بعمل زيارة ميدانية لتقييم الشركة، للتأكد من توافر المعايير المطلوبة.

وإذا كانت الشركة متوافقة مع المعايير، تحصل على العلامة، أما إذا كانت الشركة غير متوافقة مع المعايير، فيساعدها مركز تحديث الصناعة على تحديد احتياجاتها للتوافق مع متطلبات الحصول على العلامة.

أما الشركات التى ترغب فى الحصول على العلامة، ولم تحصل على شهادات جودة من قبل، فيقوم مركز تحديث الصناعة، بتحديد ما ينقصها من معايير وتساعدها فى تحقيقها للحصول على العلامة.