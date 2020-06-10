خبير: الاتفاق اليوناني والإيطالي لترسيم الحدود جاء لردع أردوغان

قال محمد جبريل اللافي، الخبير في القانون الدولي، إن ما تقوم به تركيا من انتهاكات لسياسة الدول المجاورة أو الدول التي تحاول أن تستقطبها سواء كانت سوريا أو ليبيا، بهدف أن تعيد أمجاد الدولة العثمانية فيها، إلا أن ما قامت به اليونان وإيطاليا وعملية ترسيم الحدود وفقاً لاتفاقية جينيف 1958 التي نظمت قانون البحار وحددت الأساس القانوني لعقد أي اتفاقيات في ترسيم الحدود بين الدول.

وأضاف "اللافي"، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "أخبار Ten"، المذاع على فضائية "TEN"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل حجة أن لديه حدود بحرية مع ليبيا، وفي سباق لمحاولة تفعيل هذه الاتفاقية التي تم إبرامها مع السلطة غير الشرعية في ليبيا والممثلة في حكومة السراج المستحوذة على السلطة، ليستطيع تحقيق أطماعه.

وأوضح، أن توقيع الاتفاقية بين إيطاليا واليونان لترسيم الحدود لكي تحافظ هذه الدول على كياناتها وثرواتها البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وليكون أردوغان بنظر المجتمع الدولي مغتصب لثروات وحدود دول عظام من الاتحاد الأوروبي الذين يمتلكون قوة اقتصادية وسياسية ضخمة تستطيع أن تكبح جماح أردوغان.