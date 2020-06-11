حملا تموينية لتموين الدقهلية تضبط 16 مخالفة في أجا

شنت إدارة تموين أجا بمحافظة الدقهلية اليوم، حملة لمراقبة الأسواق والإعلان عن الأسعار، تمكنت خلالها من ضبط 16 مخالفة من بينهم 4 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى

خرجت الحملة بناء على توجيهات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد حسين عيطه رئيس مباحث التموين، تحت إشراف العقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا ضمت الحملات عبدالناصر أبو الفتوح ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض ومحمد حسين وعبدالخالق الناقر مفتشو الإدارة بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 محلات تبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وحررت محاضر جنح أمن دولة طوارئ ضدهم وهم "صاحب محل بقالة بمدينة أجا ، وصاحبه محل بقالة بذات الناحية ، وصاحب مقله بقرية منية سمنود، وصاحب محل بقالة بقرية فيشابنا، وصاحب محل بقالة بذات القرية".

وتحفظت الحملة علي 25 كيلو جرام لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها كما تم إعدام 10كليو عجينة حواوشى و150رغيف حواوشى غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدي صاحب محل جزارة بقرية منية سمنود لقيامه بالذبح خارج السلخانة.

وضبطت الحملة صاحب مخبز بقرية صهرجت الصغرى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز آخر لعدم وجود ماكينة الصرف.

وحررت الحملة 6 محاضر لمحلات وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار وهم "صاحب محل بقالة بقرية ميت أبو الحارث، صاحب محل عطارة بقرية فيشابنا، وصاحب محل بيع حدايد وبويات، صاحب محل بقالة بقرية صهرجت الصغرى، صاحب مخبز حلوى من عجين بقرية فيشابنا، صاحب محل تعبئة مواد غذائية" بالإضافة إلي محضر لصاحب مطعم بقرية منية سمنود لممارسة نشاط بدون ترخيص ولصاحب محل بقالة بمدينة أجا لعدم وجود شهادة صحية.