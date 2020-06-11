كورونا يفتك بـ 418.126.. ومنظمة الصحة: الوباء أخضع الجميع

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.444.646 فيما وصل إجمالي الوفيات 418.126، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.722.560 حالة، ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس،أمس الأربعاء إن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، "قد أخضعنا جميعا"، مؤكدا أنه "جديد" ويتعلم الجميع منه مع مرور الوقت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف جيبريسيوس في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، أن المنظمة قد تعلمت الكثير من الفيروس "لكن لا يزال هناك الكثير الذي لا نعرفه عنه أيضا".

وأشار المدير العام للمنظمة، إلى وجود أدلة جديدة على أن امكانية أن يكون الشخص حاملا للفيروس ولكن لا تبدو عليه أعراض المرض ثم ينقل الفيروس إلى انسان آخر فتظهر عليه الأعراض.

وذكر جيبريسوس، أن هذا الفيروس جديد وان الجميع يتعلم منه مع مرور الوقت، مؤكدا ان الثابت حتى الآن هو اهمية نشر الاختبارات التشخيصية للعثور على المصابين وعزلهم واختبارهم وتتبع جهات الاتصال الخاصة بهم وعزلهم أيضا "وهي الطريقة الأكثر أهمية لإيقاف انتقال العدوى".

وأشار جيبريسوس، إلى نجاح العديد من البلدان في "قمع" انتقال الفيروس والسيطرة عليه بفضل الالتزام بتلك الخطوات.

وفي سياق متصل، اشار رئيس لجنة الطوارئ بالمنظمة مايكل رايان الى عدم وجود معلومات قاطعة حول تأثير درجات حرارة الطقس في مختلف دول العالم على سلوك الفيروس

بولندا: إجمالي إصابات كورونا 27668

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 27668 وعدد الوفيات 1191.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البولندية، أن عدد المتعافين بلغ الآن 13،411.

وفي لوكسمبورج، أعلن رئيس الوزراء كزافييه بيتل، أمس الأربعاء عن رفع سلسلة من القيود التي تم فرضها بسبب كورونا المستجد اعتبارا من أمس الأربعاء.

وقال بيتل في مؤتمر صحفي إنه سيتم فتح الملاعب الخارجية دون أي قيود كما لم يعد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما بحاجة إلى ارتداء قناع أثناء تواجدهم في الأماكن العامة لكن هذا الإجراء يظل إلزاميا في المدارس في هذه المرحلة.

وأضاف بيتل، أن تجمعات الأشخاص الذين تقل أعدادهم عن 20 شخصا لم تعد خاضعة لأي قيود حكومية، مؤكدا أن جميع التوصيات مثل ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة ستظل سارية المفعول.

ماليزيا تبدأ خطة التعافي من كورونا بإصدار صكوك العناية

وفي ماليزيا، وصفت أكاديمية ماليزية قرار الحكومة بإصدار سندات إسلامية يطلق عليها اسم صكوك العناية بقيمة تصل إلى 500 مليون رنجيت ماليزي، بأنه خطوة جيدة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في مرحلة ما بعد أزمة تفشي كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وقالت عميد كلية الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية بالجامعة الشمالية الماليزية البروفيسورة الدكتورة رُسَّياني إسماعيل - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"- إن هذه الصكوك التي جاءت ضمن خطة التعافي الاقتصادي الوطني، سوف تجذب المزيد من الأطراف للمشاركة والمساهمة في إعادة تنمية الاقتصاد الوطني الذي تضرر نتيجة تفشي الفيروس.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك "إيس إم إي" الماليزي، فإن إصدار الأوراق المالية متوسطة الأمد والمضمونة بالحكومة هذه شهد إقبالاً واسعاً إذ سجل اكتتابها فائضاً بـ 4.5 مرات أو ما يعادل 2.2 مليار رنجيت مقابل القيمة الحقيقية وهي 500 مليون رنجيت في 16 أبريل الماضي.

تايلاند تخطط لإعادة فتح المزيد من الأعمال عالية المخاطر رغم كورونا

وفي تايلاند، تخطط السلطات لإعادة فتح المزيد من الأعمال وأماكن عالية المخاطر، بما في ذلك المدارس والمرافق الرياضية في الهواء الطلق والمتنزهات والملاعب، وذلك في مرحلتها الرابعة من الاسترخاء على خلفية انتشار كورونا المستجد، حيث تستمر المملكة في الإبلاغ عن أي انتقال محلي لـ "كوفيد - 19".

وقال المتحدث باسم مركز إدارة وضع "كوفيد - 19" في تايلاند ثاويسيلب ويسانيوثين، إن رئيس الوزراء الجنرال برايوث تشان أو تشا، سيرأس اجتماع المركز، غدا الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة الشركات وأماكن استئناف العملية ابتداء من 15 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست"، أمس الأربعاء.

وتضمنت مسودة الخطة مدارس ومراكز تعليم دولية ، بينما سيتم إعادة فتح المدارس الحكومية في الأول من يوليو المقبل، حيث أنها الآن في أيام عطلة رسمية، ويشمل الاقتراح إعادة فتح المتنزهات والملاعب ورياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية للأطفال والمسنين والمؤتمرات والندوات والرياضة والأنشطة الخارجية، ومع ذلك، فإن جميع المسابقات الرياضية ستكون بدون متفرجين.

وفي غضون ذلك، أشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن حظر التجول الليلي الذي يمتد الآن من الساعة 11 مساءً إلى الساعة 3 صباحًا يمكن رفعه لمدة 15 يومًا كتجرية.

وقال نائب قائد الجيش الجنرال ناتابول ناكانيت، إن حالة الطوارئ ستبقى لمنع تفشي كوفيد - 19 في المملكة، موضحا أنه بدون حظر التجول يمكن للناس استئناف حياتهم الطبيعية، لكن حالة الطوارئ ستبقى كما هي في حالة احتياج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لوقف انتشار "كوفيد - 19".