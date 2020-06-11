لوس أنجلوس تسمح بإعادة استئناف إنتاج الأفلام

بعد فترة إيقاف بسبب انتشار فيروس "كورونا"، قررت مقاطعة لون أنجلوس، الموافقة المبدئية على إعادة استئناف إنتاج الأفلام والتلفزيون مرة أخرى، ما يسمح باستعادة التصوير في أقرب وقت بداية من يوم الجمعة.. بحسب موقع هوليود ربيورتر.

يأتي قرار المقاطعة بعد تحرك مماثل من قبل وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا، التي قالت الأسبوع الماضي إن الإنتاج قد يعود يوم الجمعة بشرط موافقة السلطات المحلية.

ولكن على الرغم من القرار، إلا أنه من غير المتوقع استئناف الإنتاج على الفور، ومن المرجح أن تبدأ بعض الإنتاجات في يوليو، بينما سيستأنف البعض الآخر في أغسطس.

وبحسب موقع Variety من المتوقع أن تصدر المقاطعة أيضًا إرشادات عامة بخصوص فتح صالات الألعاب الرياضية والمتاحف وحدائق الحيوان والساحات الرياضية، والتي سيسمح لها أيضًا بإعادة الافتتاح يوم الجمعة مع فرض إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس منها استخدام الأقنعة وغيرها من معدات الحماية، ونشر محطات غسل اليدين، مع فحص درجات الحرارة، ومراقبة الأعراض.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أشارت باربرا فيرير، مديرة إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، إلى أن عدد الوفيات من كورونا قد انخفض في الأسابيع الأخيرة.