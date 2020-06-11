نائب: استمرار الأنشطة بضوابط يساعد مصر على مواجهة كورونا

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن الخوف من أزمة فيروس كورونا قد يكون محفّزا للتقدم والازدهار وقد يكون محبطا ومعوقا للآمال، حيث إن من الممكن تحويل ذلك الخوف من الأزمة لدافع وتحفيز البناء والتنمية وزيادة الإنتاج، بدلا من أن يكون سببا في الكساد الاقتصادي وتفاقم الأزمات.

ورأى بسيوني، أن تعامل دول العالم مع الأزمة انقسم إلى قسمين أولهما التعامل بالإغلاق الكامل لكل الأنشطة، والثاني التعامل بالإغلاق الجزئي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع الأزمة وفقا للقسم الثاني وهو الإغلاق الجزئي للأنشطة، وهو ما بدا أنه الأفضل حتى الآن، نظرا لعدم نجاح الإغلاق الكامل في القضاء نهائيا على كورونا، رغم آثاره السلبية الكبيرة على اقتصاد تلك الدول التي طبقته في التعامل مع الأزمة.

وأضاف بسيوني أن هناك جدلا واسعا بين مؤيدي الإغلاق الكامل للأنشطة المختلفة والمشروعات، وبين استمرارها في ظل الأزمة، لما لكل منهما من مزايا وعيوب، حيث يؤدي الإغلاق الكامل في أغلب الأحيان إلى تقليل الإصابات نوعا ما مقارنة باستمرار الأنشطة التي يصاحبها زيادة في عدد الإصابات، متابعا، وهنا أرى ان استمرار النشاط الاقتصادي والتعليمي والسياحي في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة، قد يكون ملائما للأوضاع المصرية، لاسيما وان الدول التي طبقت الإغلاق الكامل تأثرت اقتصاديا جدا واضطرت لتغيير تلك السياسة واعادت أنشطتها مرة أخرى.

وتابع عضو مجلس النواب، بأن الاتجاه العالمي الآن هو تطبيق سياسة التعايش مع كورونا، لحماية الاقتصاد في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، نظرا لأن خطورة استمرار إغلاق الأنشطة ستكون أكبر بكثير من خطورة زيادة الإصابات بكورونا، نظرا لأن في ظل عدم وجود موارد اقتصادية لن تستطيع الدول مواصلة جهودها في مواجهة جائحة كورونا التي تتطلب موارد مالية ضخمة على المستوى الصحي والاجتماعي ومعيشة المواطنين، وفي المقابل حال تطبيق سياسة التعايش مع كورونا في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ستتمكن الدول من توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الجائحة والتغلب عليها مع تقليل عدد الإصابات.

وأيد المستشار حسن بسيونى، قيام مصر بتطبيق سياسة التعايش مع كورونا، مشيرا الى ان تلك السياسة تتواكب مع الظروف المصرية ولاسيما الظروف الاقتصادية المصرية حيث تعتمد الحكومة في أغلب موارد الدخل على الضرائب والرسوم، وهو ما يتأثر بتوقف الأنشطة، وبالتالي حال توقف الأنشطة لن يكون لدى مصر موارد مالية تمكنها من مواجهة الأزمة، والعكس صحيح.