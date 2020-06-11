بلجيكا تسجل 16 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة البلجيكية، في بيان، إنه "بذلك يكون عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس قد وصل إلى 9645 حالة في بلجيكا".

وأضافت الصحة البلجيكية، أنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 59711 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 19 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 61 شخصا بعد تعافيهم.

النمسا: تسجيل حالة وفاة و34 اصابة بالوباء

وفي النمسا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة و34 إصابة بكورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 16936 اصابة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن حالات الشفاء سجلت حتى الآن 15949، مضيفة أن عدد الوفيات حتى الآن 674 حالة وفاة وأنه أجري حتى الآن 512501 ألف فحص مخبري لكشف كورونا المستجد.