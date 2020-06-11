فوده يستعرض فيديو يحاكي الإجراءات الوقائية داخل لجان الثانوية

استعرض اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، مقطع فيديو يحاكي الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحد من فيروس كورونا، بمشاركة الجهات المعنية لتأمين منظومة الامتحانات من طلاب وملاحظين.

جاء ذلك بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس " كورونا" تزامنًا مع الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 /2020