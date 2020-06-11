من الـ8 مساء حتى الـ4 صباحا.. كيف تحدد ساعات الحظر؟

قرارات عدة تتخذها البلاد من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وسط انتشار لفيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم بما لا يؤثر على صحة المصريين، منها تغيير مواعيد الحظر مرة أخرى لتصبح من 8 مساء حتى 4 صباحا، مما يزيد ساعة إضافية لحرية تنقلات المواطنين، ومن الرابعة للخامسة فجرا، وهو ما يثير تساؤلات بخصوص كيفية تحديد ذلك وما أهميته.

وكان أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، أعلن استقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على أن يصبح المواعيد الجديدة لحظر تجوال سير المواطنين اعتبارا من الأحد المقبل، اعتبارا من الـ 8 مساءً حتى الـ4 صباحا.

وأكدت الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب، إن زيادة وتقليل ساعات الحظر يقرر بحسب دراسات عدة، موضحة أن زيادة أو تقليل ساعات الحظر في أوقات معينة من اليوم يأتي بحسب ما تم رصده من خلال العديد من الأرقام والإحصاءات وأبرزها خريطة الانبعاثات.

وتابعت مختار في حديثها لـ "الوطن" أن خريطة الانبعاثات تعد واحدة من الوسائل التي تعتمد عليها الدول لتحديد مدى فاعلية الإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا من خلال المؤشرات والإحصاءات، منها مدة الحظر أو الإجراءات المتبعة، بقياس التجمعات في ساعات محددة من اليوم وتأثيرها على الصحة العامة.