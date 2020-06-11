"إثراء" يطلق جلسات حوارية مع أشهر المبدعين في العالم

يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" السبت المقبل، نافذة ثقافية جديدة من خلال إقامة سلسلة جلسات حوارية تحت شعار "حوارات إثراء.. أقرب لكم"، والتي تفتح بابا للنقاش المباشر مع أشهر المبدعين والمختصين الدوليين في عدة مجالات في العالم.

وتهدف الجلسات إلى إيجاد نقاشات ذات مضمون معرفي عميق، تعزز فرص التعلم لدى الجمهور من خلال ربطهم بالمختصين ، حيث تمنح فرصة التواصل المباشر مع مختصي الصناعة الإبداعية ضمن بيئة افتراضية، كما ستغطي السلسلة مواضيع مختلفة بما فيها الأفلام، والعلوم، والتصميم، والعمارة والأزياء.

وتبدأ السبت المقبل أولى الجلسات باستضافة الممثل الإنجليزي الشهير والفائز بجائزة "غولدن غلوب" إدريس ألبا في بث مباشر باللغة الإنجليزية عبر قناة "إثراء" على اليوتيوب، ويتناول صناعة الأفلام، فيما تستضيف الجلسة الثانية التي ستعقد في 28 شوال الجاري عالم الفلك الفيزيائي الأمريكي، والكاتب ومقدم العلوم نيل ديغراس تايسون، والذي يتناول أكثر الجوانب أهمية في الحياة الحديثة وهو العلم، ابتداءً من الجزئيات الصغيرة غير المرئية إلى النجوم البعيدة في الكون، وذلك ضمن سياق علمي مثير.

أما الجلسة الثالثة التي ستعقد في 6 ذو القعدة المقبل فسيشارك فيها المعماري الدولي والشريك المؤسس في "سنوهيتا" كاجتيال ثورسون، وهي الشركة التي صممت المعمار الأيقوني لإثراء، ورئيسة الفريق الاستشاري في إثراء، المهندسة فاطمة الراشد، للحديث عن أهم الأسرار والمعلومات والمراحل المعمارية التي رافقت بناء الصرح الثقافي "إثراء".