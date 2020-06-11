البرلمان يشيد بموازنة الهيئات الصناعية

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021 تأتي في ظل تحديات مواجهة فيروس كورونا المستجد وبالتالي فهي موازنة استثنائية تسعى من خلالها الدولة إلى الحفاظ على حياة المواطن المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى بأقصى طاقة وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للقطاعات الإنتاجية للتعامل الإيجابي مع تبعات الأزمة.

جاء ذلك خلال تقرير لجنة برئاسة محمد فرج عامر، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، لعرضه لتضمين توصياتها فى التقرير النهائي عن الموازنة العامة الذي سيعرض على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

وأشادت اللجنة في تقريرها بالتقديرات المخصصة والواردة في موازنة هيئات القطاع الصناعي والثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تدل على اهتمام كبير من الدولة بتلك القطاعات الصناعية والإنتاجية المهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأثنت اللجنة على تحقيق هيئة الثروة المعدنية إيرادات تبلغ في 30 يونيو 2020 نحو 2 مليار 244 مليون جنيه.

وأكد المهندس فرج عامر رئيس اللجنة، أن اللجنة أوصت بضرورة زيادة المكافآت التشجيعية للعاملين بهيئة الثروة المعدنية بمبلغ 6 ملايين جنيه لتحفيز العاملين بالهيئة على بذل المزيد من الجهد وزيادة الموارد المحققة، كما توصي اللجنة بتعزيز الاعتمادات المدرجة لتعويض العاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 6 ملاين جنييه لمتابعة المشروعات المسندة للهيئة والتي من بينها مشروع فوسفات البحر الأحمر، للحرص على الاستغلال الأمثل لثروات مصر.

وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بضرورة إعطاء موظفي الهيئة الضبطية القضائية عند ممارسة اختصاصها، وهذا أمر يتعارض مع التعيينات المؤقتة غير المستقرة لذا توصي اللجنة بإتاحة التعينات الدائمة من الأيدي العاملة ذات الكفاية بغرض تحقيق رقابة فاعلة على الغذاء ويكفل السالمة والصحة للمواطن المصري.