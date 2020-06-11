الانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان نهاية العام

أكد محمد نجم، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، انتهاء المبنى الجديد للمجلس في القاهرة الجديدة، بنسبه 70%، وتبقى التشطيبات النهائية، لافتا إلى عدم تأخر وزارة التخطيط والشركة المسند إليها الأعمال كان من المتوقع أن تُسلم المبني كاملاً في شهر يوليو لكن تأجل قليلاً بسبب حاجتها إلى استيراد بعض المعدات التي تخص التجهيزات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2020/2021.

من جانبه أوضح عبدالمنعم شعراوي، المدير العام بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدكتورة هالة السعيد كانت شديدة الحرص على توجيه جميع المخصصات المالية اللازمة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات البرلمانية في هذا الصدد.

وقال شعراوي، إنه دعما لهذا المبنى تم رصد 50 مليون جنيه في خطة العام المالي الجديد 2020/2021، منها 25 مليون جنيه باقي مستحقات الشركة المنفذة للمبنى، و25 مليون جنيه للتجهيزات، علمنا بأنه لم يصل أي مقايسات حتى الآن لهذه التجهيزات وبانتظار الشكل النهائي لها.

الأمر الذي علقت عليه النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة بقولها : " أنتم محظوظين بوزيرة التخطيط "، مشيرة إلي أنه لأول مرة يكون هناك رضاء تام من جميع الأطراف عن الموازنة.