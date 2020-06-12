حظك اليوم الجمعة 12-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بحبه للتميز ورغبته في أن يكون دائما في المقدمة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بصحتك ولا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأمل والملاحظة ويساعدك ذلك على فهم الآخرين، فقط لا تتكلم عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 مارس.