حظك اليوم الجمعة 12-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بالصبر والتروي في الحكم على المواقف المختلفة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وقد يقف بجانبك أحد المخلصين وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها.