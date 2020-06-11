متحدثة البيت الأبيض تهاجم إلهان عمر بسبب وصف الشرطة بالسرطان

في خضم المطالبات بتحجيم صلاحيات الشرطة في الولايات المتحدة، بعد مقتل جورج فلويد قبل أسبوعين على يد أحد عناصرها في مينيابوليس، عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض حصانة رجال الشرطة لأن ذلك سيرتد سلبا على عملهم، في حين هاجم عدد من الديمقراطيين هذا الموقف، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية. حتى إن النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، ذهبت حد وصف الشرطة بالسرطان، في إشارة إلى ضرورة اقتلاع الورم هذا، ما استدعى ردا من قبل المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وتساءلت كايلي ماكيناني، خلال مؤتمرها الصحفي مساء أمس الأربعاء: ما الذي تتوقعه حين تصف عضو الكونجرس الأمريكي إلهان عمر رجال الشرطة بالسرطان، مضيفة أن سلامة الأمريكيين تتوقف على عمل هؤلاء العناصر.

وأوضحت ماكيناني، أن خطط الإدارة لمعالجة مخاوف المتظاهرين بشأن فظاظة الشرطة في سبيلها للمراحل النهائية، مضيفة أن المقترحات يمكن إعلانها في غضون الأيام المقبلة.

وأضافت ماكيناني: أمضى الرئيس الأيام العشرة الماضية في العمل بكد وهدوء على المقترحات لمعالجة الأمور التي أثارها المحتجون في أنحاء البلاد وهي من القضايا المشروعة.

لكنها استبعدت دعما رئاسيا للمساعي الرامية لتقليل الحصانة الممنوحة للشرطة، معتبرة أن ذلك "سيدفع الشرطة إلى التراجع، ولن يجدي نفعا".

وكان الرئيس الأمريكي عارض بدوره في وقت سابق خفض حصانة الشرطة أو وقف تمويلهم، واصفا تلك الدعوات بغير المتزنة.

يذكر أنه منذ مقتل فلويد في 25 مايو الماضي، شهدت البلاد موجة احتجاجات، تخلل بعضها أعمال عنف وشغب ونهب محال تجارية، وفي خضم تلك الاحتجاجات تعالت الأصوات بتعديل قوانين الشرطة، حتى وصلت بالبعض بالمطالبة بإلغاء هذا الجهاز، ومن بينهم أصوات في الحزب الديمقراطي، وهو ما رفضه ترمب بشكل قاطع.