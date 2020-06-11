أبو شقة: أمن مصر وحماية الحدود مسؤولية الجميع

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة للجميع بأن إرادة المصريين الصلبة لن تسمح بأي صورة من الصور بتهديد الأمن القومي المصري، و"سوف نفتدي الوطن سواء بالروح أو المال".

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد الآن بحزب الوفد، لطرح رؤية الحزب بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب.

وقدم أبو شقة رسالة للشعب قائلا: "نقول للمصريين جميعا إن كل المؤامرات التي تحاك مستمرة، وأن مصر مستهدفة وحروب الجيل الرابع مستمرة من خلال الشائعات والفتن والعملاء في الداخل والخارج لإحداث فوضى وحرب بالوكالة وحرب السوشيال ميديا".

وشدد أبو شقة على أن أمن مصر وحماية الحدود هي مسؤولية الجميع كل في موقعه ويجب أن نعمل من أجل حماية الوطن، متابعا: "ونقول من بيت الأمة لن نفرط في هذه المسؤولية مهما كان الثمن".

وطالب أبو شقة الشعب المصري باستدعاء الإنسان المصري الحقيقي في ثورة 1919 وثورة 30 يونيو والعلم بأن مصر مستهدفة وأن إرادة المصريين الصلبة لن تسمح بإسقاط مصر في نفس المستنقع الذي سقطت فيه العديد من الدول العربية الشقيقة.