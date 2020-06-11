قافلة طبية مجانية بمستشفى طور سيناء العام السبت

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، عن تواجد قافلة طبية مجانية بمستشفى طور سيناء العام، اعتبارًا من بعد غد السبت حتى الخميس المقبل، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع كليتي طب الزقازيق، وعين شمس، ومعهد القلب.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا، هي الأطفال، والباطنة العامة، والأشعة التشخيصية، وجراحة العظام، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، والأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد، وجراحة المسالك البولية، باطنة عامة، وجراحة العيون، والتخدير والرعاية المركزة، وجراحة القلب، وأمراض القلب.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيجرى توقيع الكشف وإجراء كافة الجراحات، والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية.