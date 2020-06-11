بتكلفة 3 ملايين جنيه إنهاء إحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رصف كوبري المنصورة القديم، ضمن اعمال صيانه وإعادة تأهيل الكوبري، تمهيداً لافتتاحه، وذلك ضمن خطة المحافظة لإجراء عمليه الاحلال والتجديد لعدد من المشروعات التنموية والتي تأتي من أولوياتها خدمة المواطن المنياوي.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، العميد عادل جلال مدير إدارة المرور، المهندس إيهاب طه ممثل جهاز الخدمة الوطنية.

قال المحافظ، انه تم الانتهاء من أعمال الدعم لهيكل الكوبري، وصب بلاطة سقف الكوبري، وتم الانتهاء من أعمال الدهانات لهيكل الكوبري من الداخل والخارج، وكذلك اعمال الرصف تمهيداً لافتتاحه قريبا، وذلك تيسيراً على المواطنين وتخفيف الحركة المرورية.

أوضح المحافظ، انه تم توفير الدعم المالي بإجمالي 3 ملايين جنيه لإجراء عملية الاحلال والتجديد لكوبري المنصورة القديم، حيث تم وضعه في خطه العام المالي 2019 – 2020، وذلك ضمن اعمال التنمية المستدامة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، التقي المحافظ، بمواطنه تتضرر من حدوث حريق بمنزلها، حيث وجه المحافظ، رئيس المدينة بسرعة بحث الحالة لإمكانية توفير وحدة سكنية لها من وحدات الأولى بالرعاية.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ، الأعمال النهائية لتطوير ميدان محطة السكك الحديدية، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.