مصادر: ضوابط جديدة لاستقبال الرحلات بالمطارات السياحية

كشفت مصادر مطلعة بوزاره الطيران المدني، أنه سيتم الإتفاق على ضوابط وإرشادات جديدة لتشغيل الرحلات السياحية بالمطارات الدولية في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والمزمع افتتاحها خلال الأيام القادمة لإستئناف حركة الطيران وفقا لقرار مجلس الوزراء ، وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار لوضع هذه الضوابط وتنفيذها في إطار خطة الدولة لفتح المطارات مرة ثانية بعد تعليق الطيران منذ مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضافت المصادر ، سيتم عرض الإجراءات التي يتم تنفيذها داخل المطارات في الوقت الحالي والتجهيزات الجديدة التي تم ادخالها بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، استعرض خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء منذ عدة أيام الاستعدادات والإجراءات التى يتم تنفيذها بالمطارات المختلفة، استعدادا لاستئناف حركة الطيران إلى المطارات في أي وقت، فور أن تعلن الحكومة عن ذلك، مؤكدًا جاهزية المطارات المصرية لتشغيل الرحلات، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تشغيل رحلات استثنائية، وتشغيل الطيران الداخلى بعدد من الرحلات بكفاءة عالية، خاصة بعد فتح السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق وفقا للضوابط التي حددتها وزارتي السياحة والصحة، للسيطرة على تفشي الفيروس.

وأكدت المصادر، أن جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تم الإنتهاء منها تتلخص، في التطهير الدوري للمباني والمنشآت، وتطهير كافة المعدات وأجهزة المطارات الأمنية، والإشارات والأبراج وغيرها من منشات امنية ، كذلك وضع العلامات الإرشادية، الخاصة بالوقاية الاحترازية ، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج اعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن، وهذا بخلاف زيادة منافذ الحجر الصحي بالمطارات، مع تلبية كافة احتياجاتهم .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر عودة السياحة وحركة الطيران في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من أول يوليو المقبل، جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم الخميس، لمتابعة عودة النشاط الرياضي والصلاة بالمساجد، وحركة الطيران والسياحة، وحسم موقف حظر التجوال .

وكان وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والطيران المدني الطيار محمد منار، عقدا اجتماعا تنسيقيا ناقشا خلاله توفير حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء ، و أشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة و قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات « البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح» مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة .

وكانت وزارة البترول، وافقت الشهر الماضي على تخفيضات سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى و بشكل دائم بكل المحافظات، في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.