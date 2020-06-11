ضبط عصابة تخصصت في الاتجار بالمخدرات بسمنود

تمكنت قوة من المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدر من خلال استخدام الدراجات النارية بنطاق مركز سمنود.

تلقى اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عمران مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة خلال حملة أمنية مكبرة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م.ج عقدة" بقرية محلة ذياد سمنود وبحوزته 240 لفافة هيروين و570 ودراجة نارية دون لوحات معدنية وسلاح ناري "فرد خرطوش.

كما جرى ضبط "ش.ا. عبد ربه" والمقيم بقرية محلة ذياد، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقة لذات العيار .