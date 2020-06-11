موسكو: دعوة نواب أمريكان لإدراجنا على قائمة دول ممولة للإرهاب "وقاحة"

وصفت وزارة الخارجية الروسية مساعي مجموعة من النواب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي لإدراج روسيا على قائمة الدول الممولة للإرهاب بـ"الوقاحة المطلقة".

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية -في تصريح صحفي اليوم الخميس- "إن تقرير النواب الجمهوريين لا يشمل أي ادعاءات جديدة باستثناء الدعوة المستهترة إلى تصنيف روسيا كدولة ممولة للإرهاب".

وأضافت "هذا الاقتراح يمثل بالطبع وقاحة مطلقة"، ولفتت إلى أن مثل هذه التصريحات يجري الإدلاء بها من قبل بعض ممثلي الطبقة السياسية الأمريكية بهدف رفع شهرتهم عن طريق الاستفادة من ركوب موجة "رهاب روسيا".

يُذكر أن فريق عمل مكون من نواب جمهوريين في الكونجرس الأمريكي دعا إلى تشديد عقوبات الولايات المتحدة على روسيا وإدراجها في قائمة الدول التي تمول الإرهاب بسبب تأييدها للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وحركة "طالبان" و"الحركة الإمبراطورية الروسية".