بسبب وظيفة.. إعلامي تركي يتهم نظام أردوغان بالنصب والاحتيال

أثارت تغريدة نشرها الإعلامي التركي المعارض فاتح برتقال الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سخر من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي أرسل رسالة بإعلان عن وظيفة إلى أتباعه فقط من خلال رسائل الخط الهاتفي المحمول.

ونشر مقدم برنامج "فوكس تي في"، الرسالة التي أرسلها الرئيس التركي باسم قادر بكار رئيس مقاطعة نارليدرا، والتابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي يقول فيها لشباب الحزب المسجلين "الأعضاء الأعزاء، إن مستشفى جامعة دوكول ايلول تطلب موظفين للتعيين تحت 35 سنة، يرجى الاتصال بنا للحصول على معلومات".

وعلق "برتقال" قائلًا: "هل من الممكن أن يكون إعلان التقدم لعمل بهذا الشكل؟"، مضيفًا "لقد أرسل رئيس منطقة نارليدرا في أزمير التابع للحزب الحاكم هذه الرسالة إلى الأعضاء الذين من المفترض أنهم مسجلون لدى الحزب عبر رسائل الهاتف المحمول.. فلا استطيع أن أقول لا.. لكنه لا يجب أن يحدث مثل ذلك.. هذا نصب واحتيال".