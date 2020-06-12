بينها "زجاجة الخير".. مبادرات الإسماعيلية استعدادا لامتحانات الثانوية

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لامتحانات الثانوية العامة والذى يبدأ يوم 21 يونيو الجارى، حيث تم الانتهاء من تجهيز اللجان وهى 37 لجنة امتحانية على مستوى 8 إدارات تعليمية وهى مدينة الإسماعيلية وبها 16 لجنة، ومركز الإسماعيلية، والإدارة التعليمية بمدينة التل الكبير، ومدينة القصاصين، وأبوصوير، وفايد، وإدارتي القنطرة شرق والقنطرة غرب التعليمية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من تجهيز 37 لجنة رئيسية منها 16 لجنة بمدينة الإسماعيلية، ومن المقرر أن تضم كل لجنة فرعية 14 طالبا، وتزود كل لجنة بصندوق للإسعافات بجانب تخصيص طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة ووضع بوابات التعقيم خارج اللجنة وإجراء المسح الحراري للطلاب وتعقيمهم وارتداء أدوات الوقاية الشخصية.

وأشار قبيصى إلى أن هناك مبادرات تم تدشينها خلال الأيام الماضية وسوف نبدأ تنفيذها مع الإمتحانات المبادرة الأولى وهى إنشاء صفحة على الفيس بوك بالتنسيق توجيه التربية النفسية وعمل سلسلة من الإرشادات النفسية اليومية الخاصة بالامتحانات لطلاب الثانوية العامة، وتشمل الصفحة الإستعداد لإمتحانات الثانوية العامة وكيفية مواجهه الضغوط الناتجة عنها وكيفية التعامل مع الأحداث الجارية والظروف الطارئة ومنها وباء كورونا المستجد كما تتضمن الإرشادات توجيه الطلاب بعملية الاستذكار الجيد وتنظيم الوقت وكيفية مواجهه القلق الناجم عن الامتحانات والتعامل مع الضغوط النفسية ودور الأسرة في إعداد الطلاب وتهيئة الجو النفسي المناسب لهم خلال فترة وما قبل الامتحانات، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم ، والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور للرد علي كل الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالامتحانات وكيفية مواجهه الظروف المحيطة مع عرض مجموعة من الفيديوهات المباشرة للحديث عن الامتحانات وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور وتجازو أي ضغوط يمكن أن يتعرض لها الطالب خلاف فترة الإمتحانات

أما المبادرة الثانية وهى تحت عنوان "زجاجة الخير" بهدف توفير المياه المعدنية للطلاب داخل اللجان فى ظل الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة خلال الامتحانات، وذلك في إطار تعظيم دور المشاركة المجتمعية والتفاعل بين أطياف المجتمع من أجل توفير سبل الحماية لطلاب الثانوية العامة، وان هذة المبادرة لاقت ترحاب شديد من عدد كبير من الإدارات التعليمية وكانت إدارة القصاصين التعليمية أولى الإدارات التى تبنت المبادرة وباقي الإدارات أيضا وذلك بهدف توفير الإحتياجات اليومية للطلاب، والعمل على راحتهم وان يشعروا بالتعاون المجتمعى والمشاركة، مشيرا إلى أن المديرية سبقت وتبنت مبادرة المساعدة فى الخير لتوفير بعض الاحتياجات لأهالى القرى ومساعدة بعض الطلاب الأكثر إحتياجا بمعرفة الإخصائيين الإجتماعيين بالمدارس ونجحت المبادرة وهى ضمن المبادرات الإجتماعية

وأضاف قبيصى أن سوف يتم توزيع بوابات تعقيم على كل اللجان الفرعية والرئيسية داخل المحافظة كإجراء احترازى للوقاية من كورونا، بمتابعة يومية من الإدارات التعليمية، وأن الهدف الأساسي هو الوقوف بجانب الطالب والعمل لمصلحته أولا.