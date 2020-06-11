"الوطن" غدا.. "السيسي" لـ"قادة أفريقيا": مواجهة "كورونا" تستدعي تعاون دولنا للحد من آثاره

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الجمعة.. "السيسي" لـ"قادة أفريقيا": مواجهة "كورونا" تستدعي تعاون دولنا للحد من آثاره.. الرئيس: يجب حث المؤسسات المالية الدولية على تخفيف وإعفاء دول القارة من أقساط الديون.

وتقرأ أيضا.. "القوى العاملة": صرف الدفعة الثانية للعمالة غير المنتظمة 21 يونيو.. وزيرة التضامن تبحث مع وفد النقابة العامة آليات دعم الصيادين في مواجهة انتشار الوباء.

كما تقرأ.. وزير الإسكان يبدأ العزل المنزلى بعد مخالطته مصاباً بـ "كورونا".. برلمانى يخصص فندقه لعزل مصابى الأقصر وحملات توعية بمكبرات الصوت فى الدقهلية.