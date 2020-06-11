"الشباب والرياضة" تعلن موعد استئناف النشاط: خلال شهرين بشكل تدريجي

قال محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك حزمة من الإجراءات التي أقرتها اللجنة الطبية التي شكلها وزير الشباب والرياضة وتم رفعها للجنة الأزمات بمجلس الوزراء تنفيذاً لإقرارها وملزمة لكل الهيئات الرياضية "اللجنة الأوليمبية، الاتحادات الرياضية، الأندية العامة والخاصة، والأندية الصحية".

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه سيتم عودة النشاط بشكل تدريجي في الفترة من 15 يوليو وبداية من أغسطس سيتم استئناف النشاط ولكن بشكل تدريجي والفترة ما قبل أغسطس ستكون بالاستعدادات والتطهير والتعقيم لكل المنشآت الشبابية والرياضية والأنشطة التي سيتم الإعلان عنها هي بعض الألعاب والتدريبات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة في بداية الأسبوع المقبل من خلال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في مؤتمر صحفي.

وتابع أن العالم كله تأثر بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا، ولكن الدولة المصرية همها الأول والأخير هو سلامة وصحة المواطن، مشيراً إلى أنه لن نستطيع تعويض الخسارة بشكل كافي ولكن كان هناك دعم مالي قدمته الوزارة للمراكز والأندية حتي يتم التغلب على الأزمات المالية والحفاظ على العديد من الأندية ومراكز الشباب.