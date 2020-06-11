الوزراء: النوادي مفتوحة لتجديد الاشتراكات فقط وغير مصرح بالوجود داخلها

أكد المستشار نارد سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ قراراتها بالموازنة بين معيارين يتعارضوا مع بعضهم مشددًا على حرص الحكومة على صحة المواطن واتخاذ الإجراءات الاحترازية للازمة لحمايته والحرص على الفئات المتضررة اقتصاديًا من الإجراءات الاحترازية.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك فئة تعاني من استمرار إغلاق الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قرارات اليوم تميزت بإحداث قدر من التوازن وأن هذه الإجراءات لا تعتبر نوعا من أنواع التخفيف.

وأكد سعد أن النوادي لم تفتح بشكل كامل وأن الأمر مقتصر على تسديد وتجديد الاشتراكات ثم المغادرة فورًا مشددًا على أن الكافتريات داخل النوادي وصالات النوادي وغيرها مازالت مغلقة حتى أول يوليو.

وأشار إلى أنه غير مسموح لأي شخص بالتواجد داخل الأندية إلا لتجديد الاشتراك فقط والمغادرة على الفور، لافتًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص عودة الصالات الرياضية "الجيم" وأنه سيتم إعادة النظر فيها عند انتهاء فترة هذه القرارات في 30 يونيو الجاري.

وأوضح سعد أن عودة النشاط الرياضي مرتبطة بالشق الأمني والذي لا توجد فيه أي مشكلة، ومرتبطة أيضًا بالشق الصحي والطبي والوبائي، وأنه سيتم استئناف النشاط الرياضي بعد الالتزام بالإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة وذلك بموافقة وزارة الصحة وإشرافها وإرشادها.

وأشار إلى أنه تم عرض هذه الإجراءات على الأندية والاتحادات وعلى اتحاد الكرة بواسطة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأنه سيتم الاتفاق على عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري في نهاية يوليو المقبل.