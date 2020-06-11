سعد: الحكومة متعاطفة مع أصحاب المطاعم.. وزيادة الإصابات ليست من الفتح

أكد المستشار نارد سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة متعاطفة مع أصحاب المطاعم والمقاهي بسبب إغلاقها.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الظروف يمكن أن تساعد في اتخاذ قرار العودة بشكل كامل للمطاعم والمقاهي مشيرًا إلى أن المطاعم تعمل حاليًا بشكل جزئي عبر خدمة "تيك أوي" والدليفري.

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات خلال شهر يونيو لم يمكن الحكومة من اتخاذ قرارات لفتح المطاعم، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في فتح المطاعم نهاية الشهر الجاري.

وتحدث سعد عن فتح المساجد ودور العبادة، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث أولا في المحافظات الأقل إصابة.

وأشار إلى أننا في مصر مازلنا في الحدود الآمنة، وشراسة الفيروس قلت حدتها منذ 3 أشهر على مستوى العالم، و85% من المصابين يستجيبون للعلاج في المنازل.

وأكد سعد أنه من الصعب التنبؤ بأعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شهر يونيو كان من أكثر الشهور في عدد الإصابات، ومتوقع أن يبدأ الانخفاض خلال شهر يوليو، مشددًا على دور سلوك الموطنين في وقف انتشار الفيروس وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.