لواء بالمعاش يتهم برلماني سابق بالتحريض على قتله بالبحيرة

حرر لواء شرطة بالمعاش أشرف سيف النصر المقرحى، بلاغا بمديرية أمن البحيرة، يتهم فيه نجل شقيق برلمانى سابق، بإطلاق الأعيرة النارية عليه ومحاولة قتلة، متهما البرلمانى السابق بالتحريض على قتله لخلافات سياسية فيما بينهما، عقب إعلان الأول الترشح على مقعد الفئات بالدائرة لمجلس النواب.

وشهدت إحدى قرى مركز الدلنجات، بالبحيرة، حادث إطلاق نيران على اللواء المذكور، من قبل نجل شقيق نائب برلمانى سابق، أثناء تواجده بأرضه الزراعية وفر هاربا.

وانتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة الدلنجات إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود الواقعة أكدوا قيام نجل شقيق النائب السابق، بإطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليه من بندقية آلية ومحاولة إرهابه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4298 لسنة 2020 إداري الدلنجات، وجار العرض على النيابة العامة، وباشر المستشار محمد أكرم، مدير نيابة الدلنجات التحقيق.