"ساعة الحظر متتعوضش".. من المستفيد من الوقت الجديد لموعد الحركة؟

12 قرارا اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلنها الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، بالأمس الخميس.

أولى القرارات التي اتخذتها، اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، كانت تخص موعد الحظر، حيث أقرت بتعديل موعد حظر حركة المواطنين على الطرق الرئيسية، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الرابعة صباحا.

تأخير الحظر لمدة ساعة، يأتي بالنفع على بعض الفئات، مثل بعض الباعة الجائلين، وسائقين الأجرة، وأصحاب عربات الفول، لذا تواصلت "الوطن" مع بعضهم لمعرفة كيف تشكل تلك الساعة فارق في يومهم؟.

يقول أحمد عبدالهادي أحد الباعة الجائلين بسوق حدائق القبة، إن تقديم وقت حظر الحركة الجزئي، سيشكل فارقًا في يومه، خاصة أنه يضطر للمجيء في الساعة الخامسة لرص بضاعته بدلًا من الثالث صباحًا كعادته طيلة حياته.

قبل انتشار كورونا كان الشاب الثلاثيني بائع الفاكهة، يحضر بضاعته من سوق العبور، ثم يفرشها في تمام الثالثة صباحًا بالسوق وغطيها حتى يأتي الزبائن بداية من الخامسة، "الساعة البدري دي هتخليني أعرف اجيب البضاعة وافرشها قبل ما الزبون ييجي، كنت ببيع ونا بفرش وحاجة آخر لغبطة".

ويحكي مصطفى محمد سائق بموقف ميكروباصات كوبري القبة، أن تقليل عدد ساعات حظر الحركة الجزئي سيمنحه فرصة لعمل عدد دورات أكبر بسيارته الأجرة.

الساعة الرابعة صباحًا ستكون الميعاد الذي يجهز فيه مصطفى سيارته الأجرة لاستقبال الركاب من منطقة كوبري القبة وحتى ,ال عباس العقاد بمدينة نصر، "في الساعة دي ممكن أعمل فردتين زيادة، الطريق بيبقى فاضي".

فيما يرى "عبودة" صاحب عربة الفول، وأحد أشهر بائعي الفول الذين يتخذون من أرصفة الشوارع مكانا لهم، أنه كلما كان وقت الحظر مبكرًا كلما زاد الرزق، حيث إن الزبائن تستيقظ مبكرًا لعملها وهو الوقت المثالي لبائع الأكلة الشعبية.

يستغل عبودة الساعة الزائدة التي وفرتها الحكومة من وقت الحظر في التحضير لأصنافة التي يقدمها للزبائن، "بدل منا بجهز من 4، هبتدي تجهيز من 3، أقلي البتنجان، وأدمس الفول وأحمر البطاطس، وأقطع السلطة، والساعة دي بتبقى استفتاح هي ورزقها".