النائبة المتبرعة بالبلازما: "يا ريت كنت أقدر أتبرع مرة واتنين وعشرة"

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها ستقوم بالتبرع بالدم لاستخلاص البلازما منه وعلاج الحالات الشديدة لمصابي فيروس كورونا بعد مرور 14 يوما من تعافيها.

وأضافت "الديب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وضمن شروط التبرع بالدم أن يكون المتبرع متعافيا من علاجه بالمستشفى وليس بالعزل المنزلي، موضحة أنها وبعد علمها بإصابتها بكورونا أصرت على العلاج بالمستشفى حتى تتمكن فيما بعد بالتبرع ببلازما الدم.

وأكدت أنها تأمل بالتبرع لأكثر من مرة حتى تستطيع إنقاذ أرواح كثيرة مصابة بفيروس كورونا: "ياريت كنت أقدر أتبرع مرة وأتنين وعشرة، دا شيء في قمة الفرحة إنى أقدر أسهم في شفاء حد"، مشيرة إلى أن واجبها يحتم عليها التبرع وعدم الابتعاد عن ذلك الدور المهم: "من العيب وحرام إنسان يكون عنده المقدرة علشان يساعد حد مريض وميعملش كده".