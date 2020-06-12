الطيب والمصاب.. 3 وجوه لمصطفى درويش بطل "بـ100 وش"

"أنا تعبان، عندي صداع ووجع بطن ومش مستطعم حاجة اللي خالطني يخلي باله لحد ما أعمل مسحة وربنا يستر".. كلمات كتبها الفنان مصطفى درويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبر جمهوره من خلالها باشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

منشور "درويش"، أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، الذين تعلقوا به بشده في الآونة الأخيرة بعد ظهوره في دور مميز خلال الموسم الرمضاني المنقضي.

3 وجوه ظهر بها، مصطفى درويش خلال الآونة الأخيرة، كان أبرزها دور "فتحي البلطجي"، الذي جسده خلال أحداث مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في رمضان الماضي، كما ظهر خلال مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، والذي عُرض أيضًا في الشهر الكريم.

وشارك "درويش" بشخصية البلطجي الذي يشارك في عمليات نصب بالصدفة، ضمن عصابة، أبطالها "عمر وسكر" آسر ياسين ونيللي كريم، والعمل من إخراج كاملة أبوذكري.

بينما ظهر بوجه الطيب، خلال تحذيرات الأرصاد من الأمطار والعاصفة الترابية التي اجتاحت مصر مؤخرًا، لتنتشر العديد من مبادرات الخير والمساعدة وكان صاحب المبادرة الأولى الفنان مصطفى درويش، الذى أعلن من خلال صفحته على فيس بوك عن فتح باب مطعمه بمنطقة المهندسين لكل محتاج وتقديم كافة أشكال الدعم من أدوية للمرضى ووجبات ساخنة مع إمكانية الإقامة لحين استقرار الأحوال الجوية وتوفير سيارات وأرقام تليفون للنجدة ونقل العالقين والمستغيثين من أي مكان بالقاهرة مجانًا.

قبل أن يظهر بدور المصاب في الحياة الواقعية، وسط دعوات المتابعين له بالشفاء العاجل، بعد أن أثر فيهم بشخصيته خلال العملين الرمضانيين.