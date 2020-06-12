تنفيذ المرحلة الثانية من "صرف صحي 6 أكتوبر" بطاقة 150 ألف م3/يوم

أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه جارٍ استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية للصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م³/يوم، مشيرا إلى أنه كلف مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة سير العمل بالمشروع؛ لتنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن المحطة من المقرر أن تخدم مدن "6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر" نظرًا للتوسعات العمرانية بهذه المدن، موضحا أن المحطة تتكون من "6 أحواض ترسيب ابتدائي - 63 حوض تجفيف - 6 أحواض تهوية - 12 حوض ترسيب نهائي – 3 أحواض خرسانية - حوضين إحلال - 5 أحوض مناورة - وحوضي حفر، لاستيعاب الزيادة الواردة من مياه الصرف الصحي بالمدينة، بجانب مبنى إداري - ورشة - مسجد".