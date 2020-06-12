السلطات الإسبانية تعاقب أميرا بلجيكيا بغرامة مالية بسبب خرق الإغلاق

عاقبت السلطات الإسبانية أميرا بلجيكيا بغرامة مالية قدرها 11800 دولار أميركي، بعد خرقه قواعد الإغلاق العام في إسبانيا.

وصدر الحكم بدفع هذه الغرامة الباهظة على الأمير خواكيم لأنه لم يلتزم بقواعد الحجر الصحي، وهي 14 يوما، بعد وصوله إلى البلاد، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

وإذا دفع الأمير الغرامة خلال 15 يوما فسوف تخفض قيمتها إلى النصف، أي إلى نحو 5900 دولار، حسبما نقلت شبكة سي بي إس الأمريكية، أمس.

وكان الأمير 28 عاما وصل إسبانيا، الشهر الماضي، لقضاء فترة تدريب، لكنه حضر تجمعا في مدينة قرطبة الواقعة في جنوب البلاد بعد يومين من وصوله.

واعتذر الأمير خواكيم، وهو ابن أخت الملك فيليب، وترتيبه العاشر في سلم الوصول إلى العرش في بلجيكا، عن هذه الواقعة، قائلا في بيان: "إنني نادم جدا على تصرفي".

وأضاف أنه سوف يقبل عواقب فعله، وذلك بعد أن ظهرت تقارير عن الحفلة التي حضرها في وسائل إعلام إسبانية في 24 مايو.

وكانت إسبانيا، التي تضررت بشدة من وباء فيروس كورونا، من بين دول العالم التي فرضت أشد تدابير للعزل العام في منتصف مارس. وعندما انخفض عدد حالات الإصابة والوفاة بشدة بدأت الحكومة في تخفيف قيود العزل العام تدريجيا.

وسوف يتم رفع معظم القيود على التنقل يوم 21 يونيو، مع إنهاء حالة الطوارئ، لكن الحكومة تريد الاحتفاظ بقيود تمنع عودة الوباء مرة أخرى.