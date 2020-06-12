عمدة بيرجامو الإيطالية يتهم إقليم لومبارديا بحجب بيانات وفيات كورونا

اتهم ورجيو جوري، عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية، السلطات المحلية في إقليم لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا بعدوى فيروس كورونا المستجد في هذا البلد، بإخفاء البيانات عن الوفيات.

وذكر عمدة مدينة بيرجامو على حسابه في تويتر أنه "قرأ في لومبارديا أمس وجود 32 حالة وفاة بالفيروس، ولكن من غير المعروف أين ذلك وفي أي مقاطعة، حيث لم تعد المنطقة تنقل البيانات المفصلة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفت المسؤول الإيطالي المحلي إلى أنه "منذ أن أبلغنا أن الوفيات الفعلية كانت أكثر بكثير من الوفيات الرسمية، أخفوا البيانات الخاصة بالمقاطعة".

وأشار العمدة الإيطالي أن بيانات المتعافين لا يتم إعلانها أيضا، مضيفا قوله في هذا الشأن: "سيكون من المهم أن نفهم أنه يوجد اليوم عدد قليل من المرضى".