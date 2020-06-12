ضبط كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة مهربة جمركياً داخل 3 صيدليات بالقاهرة 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى، قيام (مديرة صيدلية كائنة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة "لها معلومات جنائية") ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة.. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.. تم إستهداف الصيدلية فى حضور المذكورة وضبط بداخلها (61 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى حصيلة الإتحار فى الأقراص المخدرة).

كما تمكنت الإدارة عقب تحريات مُسبقة والتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط (مديرى صيدليتين، بمنطقتى الساحل وروض الفرج بالقاهرة) لقيامهما بممارسة ذات النشاط غير المشروع.. وضبط بداخل الصيدليتين (1635 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية).

وبمواجهة المذكورين أقروا بنشاطهم غير المشروع وحيازتهم للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين والشباب والنشئ بدون تذكرة طبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.