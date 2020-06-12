 ضبط 1366 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1366 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية؛ لحيازته 3300 طن سلع غذائية "كبدة مستوردة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخزن "دون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية؛ لحجبه عن التداول 6 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – سكر" بقصد رفع أسعارها.

كما ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته 500.22 طن "سمسم – ملح طعام" دون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج وكذا 100 كيلو جرام "طحينة" منتج نهائي تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ألقي القبض على المدير المسؤول عن مخزن "دون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر محافظة الإسكندرية؛ لحيازته 55404 عبوة سلع غذائية "حلوى جافة – شوكولاتة - بسكويت" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط 14659 طن أعلاف حيوانية وخاماتها "مغشوشة ومقلدة"، غير مسجلة بوزارة الزراعة بدون بيانات بداخل 5 مصانع دون ترخيص في نطاق محافظتي "البحيرة – الشرقية"، كما ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1410 قطعة "كمامة" بقصد رفع أسعارها.

كما ضبط مالك المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة لقاهرة؛ لحيازته 311960 قطعة مستلزمات طبية "شاش طبى – رباط ضاغط – فوطة طبية – مريلة تمريض" مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، واتخذت الإجراءات القانونية.