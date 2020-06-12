5432 إجمالي عدد المخالطين لمرضى كورونا في جنوب سيناء

قال مصدر بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن إجمالي عدد المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المحافظة، بلغ 5432 شخصًا حتى الآن، مشيرا إلى أن جميع المخالطين يخضعون للعزل لمدة 14 يومًا.

وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن جار تتبع حالات جدد مخالطين لمصابين بفيروس كورونا، بعد تأكد إصابة اثنين من العاملين بالقطاع الصحي اليوم الجمعة، أحدهما أخصائي تكنولوجيا المختبرات الطبية ومدير إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية، والآخر أخصائي تكنولوجيا المختبرات الطبية ومشرف معامل الإدارة الصحية.

وأوضح أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة حتى اليوم بلغ 228 حالة، بينهم 75 حالة بمدينة طور سيناء.

وتماثلت 95 حالة للشفاء، بينما يخضع 133 حالة للعلاج، وجرى تسجيل حالة وفاة واحدة فقط لشخص مسن بمدينة الطور.