ضبط تاجرين قبل تهريبهما سجائر للسوق السوداء

تمكنت مباحث التموين في كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس المباحث، من ضبط تاجري بقالة، بالحامول، وبحوزتهما كميات من علب السجائر، حجباها عن البيع بغرض إعادة بيعها بأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات لمباحث التموين، بحجب "س. م. ح. إ"، 43عاما، صاحب محل بقالة، ويقيم بقرية السرايات التابعة لمركز الحامول، و"أ. ح. ص. ح"، 41 عاما، صاحب محل بقالة، بندر الحامول، لسلع "سجائر مختلفة الأنواع"، عن التداول ،لإعادة بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى اخطار اللواء محمود حسن، مدير الامن، واللواء هيثم عطا، مدير ادارة البحث الجنائى، حيث وجهها بتوجه مأمورية ، بعد تاكيد التحريات صحة ما ورد من معلومات، وتم مداهمة المكانين ، وضبطهما بحيازة الأول 3 آلاف علبة سجائر، والثاني ألفين و500 علبة.

تحرر المحضر رقم 911 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول، والمحضر رقم 712 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول.