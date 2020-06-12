وقفة احتجاجية ضد حكومة أردوغان بسبب مكافأة نهاية الخدمة

نظم عدد من الموظفين في تركيا، وقفة احتجاجية رافعين لافتات ترفض مساس الحكومة بمكافآت نهاية الخدمة، وذلك أعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التخطيط للنيل من مكافآت نهاية الخدمة الخاص بالموظفين، بوضع قوانين جديدة.

وقال رئيس الاتحاد النقابي للعمال الثوريين أرزو شركس أوغلو، "لا تفكروا في المساس بمكافأة نهاية الخدمة"، مشيرا إلى أن هناك خططا جديدة تدبرها حكومة أردوغان لمصادرة مكافآت نهاية الخدمة والقضاء عليها: "كما تفعل الحكومة دائما تجاهلت المحاور الرئيسية للموضوع وهو نحن، وراحت تدبر في الخفاء وراء الأبواب المغلقة خطة لإلغاء مكافآت نهاية الخدمة".