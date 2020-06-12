شفاء 72 مصابا بكورونا في "عزل الراجحي الجامعي" بأسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، شفاء 72 مصابا بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من عزل مستشفى الراجحي الجامعى، لافتا إلى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 50 حالة أخرى.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، أن عزل مستشفى الراجحي الجامعي استقبل 136 مريضاً من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيله كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة.

وأوضح "الجمال" أن المستشفى استقبل أول حالة في 23 من أبريل الماضي، منذ تجهيزه كمستشفى للعزل وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط.

ووفقا لآخر تقرير وارد من عزل مستشفى الراجحى، أمس الخميس، فقد تعافى 72 من فيروس كورونا، وتوفي 14 حالة طوال الفترة الماضية.