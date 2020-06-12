المتهم بقتل شقيقته في قنا: "مش عارف عملت كده ليه"

قررت نيابة مركز فرشوط شمال قنا، حبس عاطل يعاني مرض نفسي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقته.

وبحسب مصدر إمني، قال المتهم باكيا في التحقيقات: "مكنتش في وعيّ ضربتها بسكين في قلبها، ومش عارف عملت كده ليه، أنا تعبان والله".

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فرشوط يفيد بمقتل "هبة. ع"، 30 عاما، ربة منزل، بمنزلها بقرية العسيرات بفرشوط ، إثر إصابتها بطعنات نافذة في القلب على يد شقيقها.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم ويدعى "محمود. ع"، 25 عامًا، عاطل، كما تبين أنه يعاني من مرض نفسي.