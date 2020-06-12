الموعد والقنوات الناقلة مباراة فالنسيا وليفانتي اليوم الجمعة 12-6-2020

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "ملعب ميستايا"، لمشاهدة المباراة الاياب المرتقبة بين فالنسيا وليفانتي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإسباني، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة فالنسيا وليفانتي والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة فالنسيا وليفانتي

تنطلق مباراة فالنسيا ضد ليفانتي في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا و ليفانتي

ومن المقرر أن تذاع مباراة فالنسيا ضد ليفانتي، عبر قناة "بي إن سبورت hd3"، وبي إن سبورت hd1.

ترتيب الفريقين في الدوري الأسباني

يدخل فالنسيا المباراة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 42 نقطة، متأخرًا بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.