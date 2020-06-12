9 لجان لتلقي أموال الراغبين في شراء صكوك الأضاحي بجنوب سيناء

أعلن الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، تشكيل 9 لجان لتلقي أموال الراغبين في شراء صكوك الأضاحي، فضلًا عن لجنة بمقر ديوان عام المديرية بمدينة الطور.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تشكيل لجنة بكل إدارة تابعة للأوقاف بجميع مدن المحافظة، بداية من مدينة رأس سدر وحتى طابا.

وأكد "الراوي" أن نصيب محافظة جنوب سيناء من صكوك أضاحي هذا العام بلغ 250 صكا، بخاصة أن وزارة الأوقاف وفرت خدمة توصيل صكوك الأضاحي لمنازل لراغبين في شراء صك أضحية الأوقاف.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حددت سعر الصك 1800 جنيه، ولا يوجد أي رسوم عليها، والصك عبارة عن لحوم صافية لتوزيعها بالمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة.