غدا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 18 منطقة بمدينة الطور

أعلنت منطقة كهرباء الطور بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، قطع التيار الكهربائي عن 18 منطقة في مدينة الطور، غدًا السبت، بداية من الساعة السادسة صباحًا.

وأوضح رئيس المدينة، أن المناطق التي سيجري قطع التيار الكهربائي عنها هي: مساكن الزهراء، ومساكن حي السلام، وعمارات الأوقاف، ومساكن محمود جمعة، و منطقة الـ 102 وحدة، وحي الزهور، وعمارات الـ36 وحدة، والمنطقة الصناعية بالكامل، ومنطقة الإيواء العاجل بالصناعية، ومساكن اللوكس، والـ 200 وحدة دبش، ومنطقة الجبيل، والـ 88 وحدة، وحي النادي، ومحطة المياه الرئيسية، ومحطة المعالجة، وآبار المياه ناحية الصناعية، والبنزينة بجوار محطة المياه، والمدارس والمخابز.