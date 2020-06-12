جريمة فى القرية: تفاصيل مذبحة "عزبة المهندس إسماعيل القرقاري"

"آثار دماء.. جثث".. هكذا سجلت قوات جهات التحقيقات الأمنية والقضائية، أثناء معاينة مسرح جريمة "عزبة المهندس اسماعيل القرقاري".. التى تقع فى مندينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.. الجريمة التى لم تستغرق سوى 10 دقائق كما ذكر شهود العيان.. انتهت بقتل جنينين فى رحم امهاتهم.. واصابة 4 اشخاص بطعنات فى مختلف أنحاء جسدهم، وانتحار "الاب" منفذ الجريمة، تفاصيل كثيرة كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية وجاءت كالتالي:

-الحقوني.. الحقوني احنا بنموت:

كانت عقارب الساعة تشير الى العاشرة والنصف أمس.. الهدوء كان يسود القرية او العزبة كما يطلق عليها سكانها.. لم يستغرق الهدوء كثيرا.. وكانه الهدوء ما قبل العاصفة.. فجأة سمعوا صوتا واستغاثات من سكان منزل "حمادة".. من زوجته وزوجة شقيقه وابنائه مرددين عبارات "الحقوني.. الحقوني احنا بنموت.. حمادة ماسك سكين وبيموت فينا".. لحظات وتجمعت الاهالي والجيران واقتحموا المنزل.. ولكن فوجئوا بالجثث والدماء فى كل اركان المنزل – ريفي – مكون من طابقين- عثروا على الفتاتين "تسنيم" 6 سنوات مصابة بطعنات.. وبجوارها جثة شقيقتها "جنا" 4 سنوات.. وامها مصابة بطعنات وزوجة شقيق والدهما مصابة.. اما عن الاب عثروا عليه جثة مصاب بطعنات".

-تشريح جثة الاب.. واسعاف المصابين:

دقائق معدودة.. وحضر رجال المباحث من إدارة البحث بالاسماعيلية، تحت إشراف اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندى مدير المباحث، إلى مسرح الجريمة، بعد ان تلقت القوات بلاغا من الاهالي بتفاصيل الجريمة المروعة.. وتم فرض كردونا أمنيا فى محيط الحادث.. وبدأ رجال المباحث فى معاينة مسرح الجريمة، وتبين ان هناك 4 مصابين هم "الزوجة.. وابنائه – طفلتين وزوجة شقيق الاب".. وتبين أيضا ان الأب جثة هامدة، وحضرت النيابة العامة وسيارات الاسعاف، وناظرت جثة الاب، وقررت عرضها على الطب الشرعى لبيان اسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

-مقتل جنين فى رحم امهاتهما:

عقب وصول المصابين وبإجراء بعض الاسعافات واكتشف الطاقم الطبى بمستشفى القنطرة غرب، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجة شقيق الأب.. أن الزوجة حامل في الشهر الخامس.. ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتي الرحم.. مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة.. بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعدة والأمعاء.. وتبين أيضا انه طعن زوجة شقيقه وهى حامل في الشهر السادس.. مما تسبب في وفاة الجنين وقطع في الأمعاء، وسجلت جهات التحقيقات الاصابات التى لحقت بالضحايا.

-ضربهم بالسكين وانتحر.. والأمن يفحص:

عقب الانتهاء من معاينة ومناظرة الجثة ومسرح الجريمة ونقل المصابين إلى المستشفى الواقعة، استمع رجال المباحث إلى عدد من شهود العيان الذين اكدوا أن الاب حاول قتل اسرته ثم انتحاره.. حيث اكد عدد منهم ان الاب كان مدمن مواد مخدرة.. وقد تكون الجريمة بسبب ادمانه.. الا ان رجال المباحث تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبدأت فى مراجعة الكاميرات لبيان عدم دخول اي شخص غريب، ايضا فحص متعلقات الضحايا، وايضا فى انتظار تحسن حالة المصابين لمناقشتهم حول ملابسات الجريمة.. ولاتزال التحقيقات مستمرة.