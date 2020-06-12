بعد تقليص ساعات الحظر.. لا تعديل في مواعيد تشغيل القطارات والمترو

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عمليات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرين إلى أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية.

وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد التشغيل اليومية بعد تقليص ساعات حظر التجوال ساعة لتكون من 8 مساء حتى 4 صباحا بدلا من الخامسة صباحا، حيث يستمر بدء التشغيل اليومى لخطوط المترو من الساعة 5.15 صباحا، موضحا أنه في الأيام العادية أي قبل جائحة كورونا كانت ساعات التشغيل تبدأ من الساعة الخامسة والربع صباحاً.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن جدوال التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق الحالية كما هي، حيث تشمل التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً، كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساء.

وأكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ 100% تقريبا من الركاب التزموا للأسبوع الثانى على التوالي بقرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء كمامات خلال استقلال المترو، ومنع أي ركاب من الدخول للمحطة من الأساس حال عدم ارتداء كمامة.

وأضاف الفضالي، لـ"الوطن"، أنّ أي راكب مخالف للقرار سيتم توقيع عليه غرامة 4 آلاف جنيه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء: "هذه الغرامة الهدف منها الردع وليس مجرد تحصيل غرامة"، موضحا أنّه يتم بيع كمامات في أكشاك موجودة بالمحطات بسعر 3 جنيهات لمن يرغب.

ومن جهته، قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه حتى الآن لم يجر أي تعديلات على مواعيد القطارات، بعد تقليص ساعات الحظر لساعة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم التعديل خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف رسلان، ستسمر الهيئة في الرقابة الصارمة لمنع دخول أى راكب المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، بجانب تحقيق عنصر التباعد الاجتماعى أمام شبابيك الحجز بالمحطات.