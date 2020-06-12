كاتب إنجليزي: الانتهاكات القطرية ضد عمال المونديال "عبودية حديثة"

وصف الكاتب الإنجليزي الشهير بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية مارتن صامويل، اليوم، تعامل السلطات القطرية، مع العاملين في بناء ملعب "البيت"، الذي سيستضيف بعض مباريات كأس العالم لعام 2022، بـ"العبودية الحديثة".وقال "صامويل" إن العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو سبعة أشهر، ويعملون في درجات حرارة مرتفعة للغاية، وفي ظل ظروف خطيرة حيث انتشار وباء كورونا المستجد، وأوضح أن شركة مقاولات "قطر ميتا كوتس"، هي التي تعمل في بناء ستاد "البيت"، وأن العاملين في المشروع هم من مناطق جنوب آسيا، بما في ذلك الهند والفلبين ونيبال.

وأضاف الكاتب الإنجليزي، أن هناك خلافات منتظمة بشأن الأجور وظروف العمل والوفيات المتزايدة، مشيرا إلى إحصائية للاتحاد الدولي للنقابات، جاء فيها أنه حتى يونيو 2015، توفي 1200 شخص في مشاريع تتعلق بكأس العالم الذي فازت قطر بتنظميه في ديسمبر 2010.

وقالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن العاملين في شركة "قطر ميتا كوتس"، ظلوا شهورا بلا أجور، في واقعة تبرز عدم كفاية معايير رعاية العمال في قطر.وفي تقرير لها، قالت المنظمة الدولية، إن حوالي 100 عامل بالشركة، ظلوا فترة تصل إلى سبعة أشهر، بلا أجور، ولا يزال لهم مستحقات لم تصرف، مشيرة إلى أن الشركة القطرية، لم تجدد تصاريح الإقامة لمعظم العمال، وهي ضرورية لعمل الوافدين في قطر.

ووجهت الحكومة القطرية، بخفض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30% اعتبارا من أول يونيو الحالي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية، أمس، عن وثيقة قالت إنها صادرة عن وزارة المالية القطرية، أن سلطات البلاد وجهت الوزارات وجميع الكيانات الحكومية والعامة بخفض تكاليف العمالة الأجنبية بنسبة 30%، إضافة إلى تنفيذ تخفيضات أخرى تشمل مزايا الموظفين القطريين، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه قطر.