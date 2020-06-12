عون: المصرف المركزي سيضخ دولارات اعتبارا من الإثنين لتعزيز العملة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، إن مصرف لبنان المركزي سيبدأ ضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الإثنين بهدف تعزيز الليرة اللبنانية، عقب تراجع سريع للعملة في الأيام القليلة الماضية.

وقال عون، في بداية جلسة للحكومة، إن الخسائر الضخمة في النظام المالي يجب ألا يتحملها المودعون بل الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

أعلن رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني، ​نبيه بري، اليوم، الاتفاق على تخفيض قيمة ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​ ابتداءً من اليوم إلى 3200 ليرة لبنانية.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات الرئيس بري بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع كلا من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في ​قصر بعبدا​، الذي قال: "تم الاتفاق على تخفيض قيمة ​الدولار​ مقابل ​الليرة​ ابتداءً من اليوم إلى ما تحت الـ 4000 ليرة وصولاً إلى 3200، لكن ذلك لن يتبيّن فعلياً قبل الاثنين".