حظك اليوم السبت 13-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بحبه لموازنة الأمور ولا يلجأ إلى التطرف في أسلوبه أو تفكيره، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمدك بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تساعدك على الصمود وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.